Более 30 тысяч человек вакцинировались на Центральной площади Ижевска

Фото: Диля Ахмадишина

На Центральной площади столицы Удмуртии продолжает работу постоянный пункт вакцинации против коронавируса. Как сообщает пресс-служба Минздрава региона, через этот пункт уже успели пройти 30 289 человек.

«Пункт работает ежедневно с 8.00 до 21.00. С начала работы пункта вакцинацию 1 и 2 компонентом здесь прошли уже 30 289 человек», - говорится в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что потоки желающих получить прививку разделены: первый компонент ставят в фойе Государственного театра оперы и балета, а второй – в палатках, которые размещены напротив. Второй компонент получают граждане, которые вакцинировались здесь же, спустя 21 день после первой прививки.

По состоянию на утро 9 августа вакцинированы 312 496 жителей Удмуртии. Из них 224 242 прошли через оба этапа вакцинации.

Напомним, власти Удмуртии планируют привить 80% населения. Это 921 660 жителей региона.

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