«Зенит-Ижевск» примет «Торпедо-Миасс» в матче Кубка России 11 августа

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11 августа в 17:00 на стадионе «Купол» в Ижевске пройдет матч 1/64 финала Бетсити Кубка России по футболу: местный «Зенит» примет «Торпедо» из Миасса. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии, в город приедет известный российский комментатор Виктор Гусев.

«В туре примут участие двукратные обладатели Кубка Дмитрий Сенников и Руслан Пименов, а также знаменитый комментатор Виктор Гусев. Кубок отправится на стадион «Локомотив», там же гости Удмуртии проведут для юных футболистов мастер-класс. В перерыве [матча] у всех желающих будет возможность сфотографироваться с трофеем и получить автограф легенд российского футбола» - говорится в сообщении.

Напомним, что «Комсомолка» проводит конкурс «Самый красивый котенок Ижевска». Если у вас есть питомец в возрасте до года, участвуйте и выигрывайте призы. Присылайте фото своего котенка на kp@mgcentr.ru или в группу «ВКонтакте». Подробные правила участия в конкурсе можно прочитать здесь.

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