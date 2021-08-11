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Общество11 августа 2021 11:56

Новая школа откроется в Вавожском районе Удмуртии 1 сентября

Школа в деревне Большое Волково рассчитано на 160 детей
Источник:kp.ru
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Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

1 сентября в деревне Большое Волково Вавожского района Удмуртии торжественно откроют новую школу. Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, здание рассчитано на 160 детей из близлежащих деревень.

«Прежнее здание школы 1970 года постройки было признано аварийным в 2016 году, и образовательный процесс «переехал» в сельский Дом культуры. Прежде там располагались начальные классы этой школы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в новом здании созданы условия для доступной среды, установлено современное интерактивное оборудование. На строительство школы и ее оснащение было выделено 237 миллионов рублей – деньги взяли из резервного фонда Правительства РФ

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