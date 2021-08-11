День Воздушного Флота России торжественно отметят в Ижевске 15 августа

Фото: Сергей Грачев

15 августа на аэродроме «Пирогово» в столице Удмуртии торжественно отметят День Воздушного Флота России. Как сообщает пресс-служба городской администрации, празднование начнется в 10:00

«Гостей ждут показательные выступления спортсменов-авиамоделистов Устиновской стации юных техников и Центра спортивных клубов «Автомобилист». В воздухе пройдут полеты моделей «воздушный бой» и радиоуправляемых моделей, показательные выступления мотодельтапланов и автожиров», - говорится в сообщении.

Справка КП:

День Воздушного флота России - профессиональный праздник летчиков, инженерно-технического и диспетчерского состава, бортпроводников и работников авиационной инфраструктуры. Отмечается в третье воскресенье августа.

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