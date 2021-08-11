Из каких родников Удмуртии можно пить воду

Фото: Сергей Грачев
В прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» поговорили с экологом Александром Кондратьевым и журналистом Анастасией Захаровой о конкурсе «Родники Удмуртии» и о качестве воды в городских родниках.
Напомним, что «Комсомолка» проводит конкурс «Самый красивый котенок Ижевска». Если у вас есть питомец в возрасте до года, участвуйте и выигрывайте призы. Присылайте фото своего котенка на kp@mgcentr.ru или в группу «ВКонтакте». Подробные правила участия в конкурсе можно прочитать здесь.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
«Комсомолка» посетила 5 точек Ижевска с вкусными арбузами
Подорожают ли гречка и «борщевой набор» в Удмуртии