«Зенит-Ижевск» прошел в элитный групповой раунд Кубка России по футболу

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12 августа на стадионе «Купол» в Ижевске прошел матч 1/64 финала Кубка России по футболу розыгрыша 2021/2022: местный «Зенит» принимал «Динамо» из Миасса. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии, победу со счетом 2:1 одержал ижевский клуб.

«Сложная игра. Пропустили, но [играть] не бросили, молодцы. Завладели преимуществом, забили мяч. Во втором тайме, особенно в концовке, игра была на встречных курсах», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ижевчан Вадим Хафизов. – «Спасибо болельщикам. Говорили, что хотим привезти в [Ижевск] команды из ФНЛ и РПЛ – думаю, такие матчи популяризируют футбол».

Напомним, по случаю матча в город приехали двукратные обладатели Кубка Руслан Пименов и Дмитрий Сенников, а также известный футбольный комментатор Виктор Гусев.

«На новом стадионе «Локомотив» в Ленинском районе собралось около 200 юных футболистов. А все для того, чтобы посмотреть мастер-класс игры от прославленных игроков, двукратных обладателей Кубка России Руслана Пименова и Дмитрия Сенникова. Футболисты разделились на группы и каждой из них звезды футбола уделили внимание, показали секретные приемы и правильные удары», - сообщает пресс-служба Минспорта.

С кумирами можно было сфотографироваться и получить автограф. Также автограф-сессия с Виктором Гусевым и известными футболистами прошла до матча и в перерыве.

В элитном этапе кубка ижевчан ждут команды из Российской Премьер-лиги и из ФНЛ. Согласно регламенту, оба матча данного этапа «Зенит-Ижевск» проведет дома.

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