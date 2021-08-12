На Паралимпийских Играх в Токио выступят 4 спортсмена из Удмуртии

Арслан Гильмутдинов (справа), Сергей Пудов. Фото: Арслан Гильмутдинов

Стали известны имена российских участников Паралимпиады в Токио, список опубликован на официальном сайте ПКР. Из 242 атлетов 4 представляют Удмуртию.

В настольном теннисе от Удмуртии выступит чемпионка Европы, многократная чемпионка России Надежда Пушпашева, в плавании – Павел Куклин, а в велоспорте наш регион представят сразу два спортсмена – победитель чемпионата мира Арслан Гильмутдинов и призер чемпионатов мира Сергей Пудов.

Надежда Пушпашева Фото: архив КП

Арслан Гильмутдинов Фото: Арслан Гильмутдинов

Сергей Пудов Фото: Арслан Гильмутдинов

Павел Куклин Фото: Центр спортивной подготовки Удмуртии, vk.com/csp18

На Паралимпийских Играх в Токио с 24 августа по 5 сентября разыграют 539 комплектов медалей в 22 видах спорта. Ожидается участие 4 400 спортсменов со всего мира. Торжественная церемония открытия состоится 24 августа.

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