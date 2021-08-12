Карта распространения коронавируса на 12 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: архив КП

На утро 12 августа в Удмуртии заболели ковидом 212 человека. 11 человек скончались, 124 выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск — 19 832

Глазов — 2 044

Воткинск — 1 822

Можга — 2 330

Сарапул — 1 553

Завьяловский район — 2 109

Алнашский район — 721

Балезинский район — 766

Вавожский район — 390

Воткинский район — 512

Глазовский район — 426

Граховский район — 258

Дебесский район — 331

Игринский район — 1013

Камбарский район — 417

Каракулинский район — 254

Кезский район — 424

Кизнерский район — 428

Киясовский район — 295

Красногорский район — 455

Малопургинский район — 552

Можгинский район — 487

Сарапульский район — 474

Селтинский район — 332

Сюмсинский район — 483

Увинский район — 1 475

Шарканский район — 697

Юкаменский район — 393

Якшур-Бодьинский район — 553

Ярский район — 327

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