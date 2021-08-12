Карта распространения коронавируса на 12 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: архив КП
На утро 12 августа в Удмуртии заболели ковидом 212 человека. 11 человек скончались, 124 выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск — 19 832
Глазов — 2 044
Воткинск — 1 822
Можга — 2 330
Сарапул — 1 553
Завьяловский район — 2 109
Алнашский район — 721
Балезинский район — 766
Вавожский район — 390
Воткинский район — 512
Глазовский район — 426
Граховский район — 258
Дебесский район — 331
Игринский район — 1013
Камбарский район — 417
Каракулинский район — 254
Кезский район — 424
Кизнерский район — 428
Киясовский район — 295
Красногорский район — 455
Малопургинский район — 552
Можгинский район — 487
Сарапульский район — 474
Селтинский район — 332
Сюмсинский район — 483
Увинский район — 1 475
Шарканский район — 697
Юкаменский район — 393
Якшур-Бодьинский район — 553
Ярский район — 327
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