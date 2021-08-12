Есть вопрос: откуда столько летучих мышей в домах жителей Ижевска

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В последние недели жители столицы Удмуртии все чаще встречают в своих домах летучих мышей. Ижевчане стали выкладывать на страницах социальных сетей сообщения о том, что ночные зверьки залетают в окна или цепляются за москитную сетку.

Недавно один из подписчиков группы «ЗЛОЙ ИЖЕВЧАНИН» «ВКонтакте» сообщил, что поймал летучую мышь и стал жертвой укуса.

«Что делать? Нужен ли укол от бешенства?» – спрашивает пострадавший.

«Комсомолка» обратилась с вопросом к специалисту. Заведующий кабинетом зоологии и палеонтологии института естественных наук Удмуртского госуниверситета Александр Меньшиков рассказал о том, почему летучих мышей тянет к человеческому жилью, и опасны ли они для человека. Если коротко – бояться совсем не стоит.

«На фото – двухцветный кожан. Это часто встречающийся в Удмуртии вид. Всего у нас обитает 10 видов рукокрылых, около половины – перелетные, остальные зимуют в нашей республике, причем в качестве убежищ часто выбирают человеческое жилье: чердаки, погреба и колодезные срубы. Так что в соседстве с человеком для них нет ничего странного. В июне-июле у летучих мышей появляется потомство, а вконец июля-августе начинается разлет молодняка. Мышата еще плохо ориентируются и часто по ошибке залетают в открытые окна, привлеченные теплом», – пояснил Александр Меньшиков.

По его словам, если зверек каким-то образом попал в квартиру, паниковать не стоит. Следует в перчатках или с помощью тряпки вынести его на улицу – желательно вечером. Испуганное животное вполне способно укусить, но зубы у летучей мыши настолько мелкие, что большой опасности для человека они не представляют.

Эти зверьки могут быть переносчиками бешенства, однако вероятность заразиться именно от них довольно мала.Тем не менее, в случае укуса или попадания слюны на кожу лучше обратиться к врачу. Бешенство – неизлечимая болезнь, и шутить с этим все-таки не стоит.

Пресс-служба Минздрава Удмуртии подтвердила «Комсомолке», что в при обращении в травматологию даже со столь экзотической жалобой, как укус летучей мыши, пострадавшему будет оказана вся необходимая помощь, покусанного обеспечат антирабической вакциной.

Впрочем, оставлять летучую мышь дома – плохая идея не только из-за возможности заразиться. Дело в том, что эти зверьки насекомоядны, прокормить их будет довольно сложно. Еще вам вряд ли понравится желание такого «питомца» совершать полеты и необходимость впадать в длительную спячку на зиму.

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