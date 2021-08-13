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Здоровье13 августа 2021 10:55

Празднование 87-летия парка Кирова отменили в Ижевске из-за коронавируса

Праздник должен был состояться завтра, 14 августа
Дмитрий Коренев
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Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

В столице Удмуртии отменили празднование 87-летия парка Кирова, которое было намечено на 14 августа. Как сообщается в группе «Парки Ижевска», это связано с напряженной коронавирусной обстановкой в регионе.

«К нашему большому сожалению, количество заболевших не уменьшается и после долгих переговоров принято решение отменить это мероприятие», - говорится в сообщении.

Отмечается, что режим работы городских парков остается прежним.

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