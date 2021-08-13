Карта распространения коронавируса на 13 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: архив КП

На утро 13 августа в Удмуртии заболели ковидом 212 человек. 13 человек скончались, 125 выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск — 19 928

Глазов — 2 049

Воткинск — 1 846

Можга — 2 336

Сарапул — 1 553

Завьяловский район — 2 112

Алнашский район — 723

Балезинский район — 783

Вавожский район — 390

Воткинский район — 518

Глазовский район — 437

Граховский район — 261

Дебесский район — 331

Игринский район — 1013

Камбарский район — 417

Каракулинский район — 258

Кезский район — 431

Кизнерский район — 428

Киясовский район — 295

Красногорский район — 455

Малопургинский район — 553

Можгинский район — 487

Сарапульский район — 477

Селтинский район — 335

Сюмсинский район — 484

Увинский район — 1 481

Шарканский район — 710

Юкаменский район — 393

Якшур-Бодьинский район — 554

Ярский район — 327

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