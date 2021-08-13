Карта распространения коронавируса на 13 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: архив КП
На утро 13 августа в Удмуртии заболели ковидом 212 человек. 13 человек скончались, 125 выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск — 19 928
Глазов — 2 049
Воткинск — 1 846
Можга — 2 336
Сарапул — 1 553
Завьяловский район — 2 112
Алнашский район — 723
Балезинский район — 783
Вавожский район — 390
Воткинский район — 518
Глазовский район — 437
Граховский район — 261
Дебесский район — 331
Игринский район — 1013
Камбарский район — 417
Каракулинский район — 258
Кезский район — 431
Кизнерский район — 428
Киясовский район — 295
Красногорский район — 455
Малопургинский район — 553
Можгинский район — 487
Сарапульский район — 477
Селтинский район — 335
Сюмсинский район — 484
Увинский район — 1 481
Шарканский район — 710
Юкаменский район — 393
Якшур-Бодьинский район — 554
Ярский район — 327
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