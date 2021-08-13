Александр Бречалов: «Очень не хочу вводить новые ограничительные меры»

Фото: Сергей Грачев

Новые ограничительные меры в Удмуртии пока не планируются. Глава региона Александр Бречалов в ходе фестиваля СМИ «Инфофорум» в Чекериле заявил, что с коронавирусом борются другими методами.

«Дополнительные меры я очень не хочу вводить. Мы в два раза увеличили тестирование, чтобы на ранней стадии выявить это заболевание. Мы раньше кладем на койку и раньше начинаем лечение», - рассказал глава республики.

Отметил он и тот факт, что на данный момент коечный фонд в регионе заполнен лишь на 30%.

Напомним, сегодня утром в Удмуртии были зафиксированы рекордные 13 смертей от ковида. Недавно стало известно об отмене празднования 87-летия парка Кирова. Также на год перенесли фестиваль «Улетай».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Мой муж – ходячий тестостерон!»: ижевчанка вышла замуж за итальянца

Александр Бречалов об изменениях в правительстве: «Перестановки, наверное, будут»