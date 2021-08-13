Александр Бречалов об отмене плановой медпомощи в Удмуртии: «Ничего хорошего в этом, конечно, нет»

Фото: Александр Бречалов

С конца июня в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Удмуртии частично прекращено оказание плановой медицинской помощи. Как сообщил глава региона Александр Бречалов, на эту меру пришлось пойти, чтобы снизить число смертей и тяжелых случаев. По его словам, это касается не только ковида.

«У нас масса других тяжелых болезней. И, конечно, вся история с новым коечным допфондом сокращает плановую помощь. Но пока по экстренным больным мы справляемся. Более того, у нас из некоторых регионов приезжают, в частности, на реабилитацию, потому что где-то закрыли совсем», — заявил глава республики.

Также он отметил, что сроки возобновления плановой медпомощи в регионе напрямую зависят от темпов вакцинации.

«Ничего хорошего в этом, конечно, нет, поэтому я, в том числе и через вас, прошу вакцинироваться. Чем быстрее вакцинируемся, тем быстрее волна пройдет, и быстрее перейдем к нормальной жизни», — подытожил Александр Бречалов.

Напомним, также он заявил о том, что пока не собирается вводить новые антиковидные ограничения.

На данный момент в Удмуртии полностью завершили вакцинацию 276 858 человек из запланированных 921 660 (в республике хотят привить 80% населения)

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