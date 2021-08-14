Есть вопрос: с чем связаны дымка и запах гари в Ижевске

Фото: Анастасия Захарова

Читатели «Комсомолки» вчера вечером, 14 августа, стали сообщать о дымке и запахе гари в Ижевске. Мы выяснили, с чем это может быть связано.

«А вам не кажется, что на улице пахнет гарью и заметен какой-то дымок», - написала читатель Ирина, и добавила: «В районе Татарбазара особенно пахнет».

«На дороге прямо какой-то смог висит» - пишет читатель Екатерина.

«В Дебесах какая-то странная дымка», - сообщает читатель Алексей.

«В настоящий момент воздух в Удмуртию поступает с юго-западных регионов страны. В Нижегородской области и Республике Мордовия в ряде других регионов сейчас наблюдается сложная пожарная обстановка. Из районов, где наблюдаются пожары, воздух может разносится на тысячи километров», - прокомментировали «Комсомолке» ситуацию в Гидрометцентре Удмуртии.

Запаху гари и дымке способствует пришедший в Удмуртию антициклон, который мешает циркуляции воздуха между верхними и нижними слоями атмосферы.

«Также сопутствующей причиной образования мглы над Удмуртией стало развитие инверсионного слоя в атмосфере. В будние дни этой недели в регионе отмечался антициклональный тип погоды, при котором температура воздуха с высотой не понижается, а наоборот, увеличивается. Поэтому инверсионный слой затрудняет перемешивание воздуха в приземном слое с более чистым вышележащим слоем воздуха», - отмечает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Отмечается, что пока концентрация загрязняющих веществ в атмосфере не превышает предельно допустимых значений.

Поскольку потоки воздуха над Ижевском в ближайшее время не изменятся – ситуация зависит лишь от того, как быстро потушат пожары.

Напомним, ликвидировать пожар в Мордовии помогают спасатели из Удмуртии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Карантинную» партию вакцины «Спутник V» допустили к использованию в Удмуртии

Более 300 тысяч туристов посетили Удмуртию за первую половину 2021 года