Карта распространения коронавируса на 16 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: архив КП
На утро 16 августа в Удмуртии заболели ковидом 213 человек. 12 человек скончались, 191 выздоровел. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики. https://www.izh.kp.ru/online/news/4402053/
Ижевск — 20 128+107
Глазов — 2 056+15
Воткинск — 1 865
Можга — 2 372
Сарапул — 1 581
Завьяловский район — 2 131
Алнашский район — 733
Балезинский район — 783
Вавожский район — 402
Воткинский район — 525
Глазовский район — 437
Граховский район — 290
Дебесский район — 333
Игринский район — 1023+15
Камбарский район — 425
Каракулинский район — 259
Кезский район — 431
Кизнерский район — 438
Киясовский район — 319
Красногорский район — 467
Малопургинский район — 559
Можгинский район — 496
Сарапульский район — 493
Селтинский район — 341
Сюмсинский район — 485
Увинский район — 1 494
Шарканский район — 713
Юкаменский район — 393
Якшур-Бодьинский район — 558
Ярский район — 339