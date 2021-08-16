Карта распространения коронавируса на 16 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: архив КП

На утро 16 августа в Удмуртии заболели ковидом 213 человек. 12 человек скончались, 191 выздоровел. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики. https://www.izh.kp.ru/online/news/4402053/

Ижевск — 20 128+107

Глазов — 2 056+15

Воткинск — 1 865

Можга — 2 372

Сарапул — 1 581

Завьяловский район — 2 131

Алнашский район — 733

Балезинский район — 783

Вавожский район — 402

Воткинский район — 525

Глазовский район — 437

Граховский район — 290

Дебесский район — 333

Игринский район — 1023+15

Камбарский район — 425

Каракулинский район — 259

Кезский район — 431

Кизнерский район — 438

Киясовский район — 319

Красногорский район — 467

Малопургинский район — 559

Можгинский район — 496

Сарапульский район — 493

Селтинский район — 341

Сюмсинский район — 485

Увинский район — 1 494

Шарканский район — 713

Юкаменский район — 393

Якшур-Бодьинский район — 558

Ярский район — 339