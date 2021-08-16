Гороскоп на 17 августа для ижевчан: у Близнецов разрушатся планы, а Рыбам стоит быть эгоистичнее

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ОВЕН

Печаль и грусть одолеют сынов и дочерей Марса, и не будет этому никакого человеческого объяснения. Звезды намекают, что пора бы полностью «перезагрузиться».

ТЕЛЕЦ

Опрометчивым будет любой поступок, не согласованный с вашей второй половинкой. Абсолютно любой.

БЛИЗНЕЦЫ

Ничего из того, что вы планируете, сегодня не сбудется. День, когда стоит полностью довериться своей интуиции.

РАК

На личном фронте звезды будут беспредельничать, но все для вашего же блага.

ЛЕВ

Хороший день, получится многого добиться. Стоит следить за своими расходами.

ДЕВА

Неплохой день. Не без разочарований, конечно, но все-таки скорее неплохой. Обратите внимание на людей, недавно попавших в ваше окружение.

ВЕСЫ

Сегодня вы ощутите себя жертвой – и в чем-то ваше ощущение вас не обманывает. Пересмотрите отношения с угнетающим вас человеком.

СКОРПИОН

Придется попотеть, чтобы добиться желаемого, но звезды говорят, что вы добьетесь.

СТРЕЛЕЦ

Стоит задуматься о будущем. В прочем, этот вопрос итак вас давно беспокоит. Может, пора действовать?

КОЗЕРОГ

День связан с рисками, из которых при желании можно извлечь немало личной выгоды.

ВОДОЛЕЙ

Нельзя надеяться на других – полагайтесь исключительно на самого себя.

РЫБЫ

Сегодня Рыбам стоит быть эгоистами. Звезды намекают на волшебный вечер.

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