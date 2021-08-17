15-летний мотоциклист без прав попал под грузовик в Удмуртии

Следует ограничивать доступ подростков к кличам от транспортных средств Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

15 августа на 216-м км участка федеральной трассы в Як-Бодьинском районе произошло ДТП с участием мотоцикла и грузовика. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике.

Известно, что юноша без прав на незарегистрированном мотоцикле «Кайо» примерно в 14:40 выехал на трассу со второстепенной дороги. В это же время по трассе ехал грузовик «Мерседес» с 51-летним водителем.

В результате аварии мотоциклист с травмами был госпитализирован. Проводится расследование.

Госавтоинспекция напоминает: именно на родителях лежит ответственность за поступки их детей. Также за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему на это прав, собственнику грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

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