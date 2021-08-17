100 тысяч рублей списали у ижевчанки при бронировании совместной поездки

Возбуждено уголовное дело Фото: pixabay.com

36-летняя жительница Ижевска обратилась в дежурную часть отдела полиции №2 с сообщением о том, что у нее похитили 100 тысяч рублей с банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Заявительница пояснила, что она нашла на одном интернет-сайте объявление с предложением совместной поездки на авто в другой город. В мессенджере она получила ссылку для оформления брони, прошла по ней и указала данные карты. После этих действий с ее счета были похищены более 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ – «кража с банковского счета».

«Не передавайте данные своих банковских карт и счетов третьим лицам. Также не переходите по предлагаемым вам ссылкам, особенно требующим указания персональных данных, в том числе реквизитов банковских счетов», – напоминает МВД по республике.

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