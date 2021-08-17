Бывшего гендиректора осудили за хищение 60 млн рублей в Ижевске

Осужденный получил штраф и условный срок Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Ижевске осудили 40-летнего мужчину, который за три года (с 2014 по 2016) под видом займа денежных средств похитил у трех потерпевших деньги на общую сумму более 60 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, мужчина брал деньги под залог недвижимости юридического лица, в котором был генеральным директором.

«Подсудимый знал, что указанные залоги имущества можно отменить в судебном порядке, поскольку они в установленном законом порядке не одобрены участниками данного юридического лица, о чем потерпевшим не было известно», – уточняется в сообщении. Подсудимый не вернул деньги, а суд отменил залоги имущества, из-за чего потерпевшие не могут вернуть свои средства обратно.

Сейчас мошенник признан виновным в совершении трех преступлений (мошенничество в особо крупном размере). Мужчине назначено наказание – 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года и штраф в размере 950 тыс рублей. Также он должен вернуть потерпевшим их деньги.

Если осужденный не выполнит обязанности, условный срок может быть отменен, и ему предстоит отбывать лишение свободы.

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