Имя участниц мотопробега «Ижевск-Москва» присвоят детскому саду №9 в Ижевске

Пробег стартовал в 1936 году Фото: архив КП

Детскому саду №9 в столице Удмуртии присвоят имя участниц женского мотопробега «Ижевск-Москва», который стартовал в 1936 году на мотоциклах «Иж». Как сообщает пресс-служба городской администрации, специальная комиссия поддержала инициативу.

«В этом году мотопробегу исполнилось 85 лет. Он стартовал 24 июля 1936 года. 15 смелых ижевчанок преодолели дистанцию в 1675 километров на отечественных мотоциклах «Иж». Участницами в большинстве своем стали жены инженеров и руководителей заводов. В Москве мотоциклисток встретил нарком тяжелой промышленности Г.К. Орджоникидзе. А в качестве награды девушки попросили построить в Ижевске детский сад», - говорится в сообщении.

Отмечается, что детский сад №9 открылся уже через два года после просьбы ижевчанок.

СПРАВКА КП:

Женский мотопробег «Ижевск-Москва» был приурочен к принятию советской конституции. Его организовали, чтобы спасти репутацию ижевских мотоциклов Иж-7: до войны они считались менее надежными, чем «ленинградцы» Л-300.

15 ижевчанок-жен инженерно-технических работников завода целый год с нуля готовились к пробегу – учились управлять мотоциклом и обслуживать его, сдавали нормы ГТО. Из мужчин в пробеге участвовали вице-командир, политкомиссар, 4 механика и один врач, а также 15-летний пионер.

Мотопробег торжественно стартовал 24 июля 1936 года и длился 8 суток. Все 16 мотоциклов доехали до столицы Союза, где их встретили министр тяжелой промышленности СССР Серго Орджоникидзе и первый замнаркома обороны Михаил Тухачевский – они оценили надежность мотоциклов и героизм ижевчанок.

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