Фотофакт: переулок Спартаковский в Ижевске отремонтировали

Фото: Олег Бекмеметьев

Накануне, 16 августа, в столице Удмуртии приняли после ремонта переулок Спартаковский. Как сообщил мэр Ижевска Олег Бекмеметьев на своей странице «ВКонтакте», до ремонта его состояние не выдерживало никакой критики.

Фото: Олег Бекмеметьев

Фото: Олег Бекмеметьев

«Здесь заменено асфальтовое покрытие, уложены новые тротуары с обеих сторон. В пешеходных зонах применена тактильная плитка, выполнены занижения для маломобильных групп населения. Кстати, в приёмке объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги» уже второй год участвуют общественники – на месте тестируют элементы доступной среды», - пишет градоначальник.

Фото: Олег Бекмеметьев

Фото: Олег Бекмеметьев

Отмечено, что другие объекты, которые ремонтируют в рамках нацпроекта, инициированного Президентом России Владимиром Путиным, находятся в высокой степени готовности: на улице Горького укладывают асфальт, на улицах Совхозной, Восточной и Ворошилова завершают тротуары.

Городской глава напоминает, что в этом году в Ижевске ремонтируют 9 участков дорог.

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