Карта распространения коронавируса на 17 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: pixabay.com

На утро 17 августа в Удмуртии заболели ковидом 215 человек. 12 человек скончались, 174 выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск — 20 344

Глазов — 2 071

Воткинск — 1 874

Можга — 2 372

Сарапул — 1 605

Завьяловский район — 2 137

Алнашский район — 733

Балезинский район — 800

Вавожский район — 402

Воткинский район — 525

Глазовский район — 437

Граховский район — 290

Дебесский район — 333

Игринский район — 1 038

Камбарский район — 430

Каракулинский район — 260

Кезский район — 431

Кизнерский район — 438

Киясовский район — 319

Красногорский район — 467

Малопургинский район — 559

Можгинский район — 496

Сарапульский район — 496

Селтинский район — 342

Сюмсинский район — 491

Увинский район — 1 511

Шарканский район — 715

Юкаменский район — 393

Якшур-Бодьинский район — 573

Ярский район — 339

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