Карта распространения коронавируса на 17 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: pixabay.com
На утро 17 августа в Удмуртии заболели ковидом 215 человек. 12 человек скончались, 174 выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск — 20 344
Глазов — 2 071
Воткинск — 1 874
Можга — 2 372
Сарапул — 1 605
Завьяловский район — 2 137
Алнашский район — 733
Балезинский район — 800
Вавожский район — 402
Воткинский район — 525
Глазовский район — 437
Граховский район — 290
Дебесский район — 333
Игринский район — 1 038
Камбарский район — 430
Каракулинский район — 260
Кезский район — 431
Кизнерский район — 438
Киясовский район — 319
Красногорский район — 467
Малопургинский район — 559
Можгинский район — 496
Сарапульский район — 496
Селтинский район — 342
Сюмсинский район — 491
Увинский район — 1 511
Шарканский район — 715
Юкаменский район — 393
Якшур-Бодьинский район — 573
Ярский район — 339
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