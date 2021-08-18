Более 90 лесных пожаров потушили в Удмуртии с начала года

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За минувшие сутки в Воткинском и Кезском лесничествах Удмуртии зафиксировано 2 лесных пожара на общей площади возгорания в 1 га. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минприроды.
С начала пожароопасного сезона в лесах республики ликвидировали 92 пожара на общей площади 58,6 га. На прилегающих к лесам территориях произошел 31 пожар на площади 193,2 га.
Напомним, с 17 августа в Удмуртии вновь запрещено посещать леса.
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