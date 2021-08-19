Дом в Удмуртии, имеющий более 60% износа, признали пригодным для проживания

Дом планировали признать аварийным и подлежащим сносу Фото: Архив КП

В Увинском районе жители обратились в межведомственную комиссию муниципального образования для признания дома аварийным. Но комиссия сочла его пригодным для проживания. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

При этом технический износ дома составляет 64,9%. Обследование комиссия проводила визуально, без специальных замеров. Это противоречит закону.

В ситуацию вмешалась прокуратура и подала иск о признании решения комиссии незаконным. Суд удовлетворил требование прокурора.

Межведомственная комиссия будет обязана провести оценку состояния дома. Решения должны принять в течение месяца.

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