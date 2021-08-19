Пешеходный переход появится на улице Камбарской в Ижевске

Разметку нанесут к 1 сентября Фото: Архив КП

Около дома №48 по улице Камбарской в Ижевске появится нерегулируемый пешеходный переход. Об этом сообщает «ВКонтакте» пресс-служба администрации города.

«Зебру» сделают, чтобы обезопасить подход детей к новой школе на Ильфата Закирова. Для организации перехода учли устоявшийся пешеходный трафик, а также мнения родителей. Около нового объекта появятся знаки ограничения скорости — 40 км/ч, а также «лежачие полицейские».

Ранее жителей города возмутило решение властей убрать пешеходный переход на Советской. Его пообещали вернуть.

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