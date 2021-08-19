Бывший министр строительства Удмуртии Иван Ястреб признал факт получения взятки

Фото: Диля Ахмадишина

Обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере экс-министр строительства Удмуртии и бывший гендиректор ГУП «ТПО ЖКХ» Иван Ястреб и второй фигурант уголовного дела признали свою вину. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на «Интерфакс».

«При ознакомлении с материалами дела от обвиняемых поступило ходатайство о признании ими вины», - сообщили в прокуратуре региона.

Напомним, первое заседание по делу Ястреба пройдет 26 августа. Его заключили под стражу на два месяца в ноябре 2020 года за получение взяток в особо крупном размере. После этого срок ареста несколько раз продлевали. Бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве, одном факте получения взятки в крупном размере и в двух фактах получения взятки в крупном размере через посредника.

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