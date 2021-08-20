Бизнес в Ижевске, или чем могут гордиться современные миллиардеры

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В прямом эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» с бизнесменом, общественным деятелем и музыкантом Андреем Ковалевым и генеральным директором АО «Парки Ижевска» Сергеем Буториным поговорили о возможностях для бизнеса в Ижевске, о проекте «Звездный наставник» и о том, чем должны гордиться современные миллиардеры.

Подробнее – в нашем подкасте.

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