Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+18.2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 августа 2021 10:01

64-летний водитель сбил двух женщин в Удмуртии

Одна из пострадавших погибла на месте
Полина Андрианова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вторая пострадавшая доставлена в медучреждение

Вторая пострадавшая доставлена в медучреждение

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

21 августа, около 09:15 утра у поселка Дорожный (14 км Якшур-Бодьинского тракта) произошло ДТП. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД России по республике.

Водитель «Рено» ехал со стороны Ижевска и сбил двух женщин-пешеходов, которые переходили через дорогу. В результате наезда одна женщина скончалась на месте, вторую доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

В сообщении не уточняется, шли ли пешеходы по зебре

В сообщении не уточняется, шли ли пешеходы по зебре

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Обстоятельства и причины устанавливаются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Поиграл со спичками: в Воткинском районе Удмуртии из-за детской шалости сгорело домохозяйство

- На 30 тысяч рублей оштрафовали владельца пилорамы в Удмуртии

- «Прикрыл тело досками»: 33-летнего жителя Удмуртии подозревают в убийстве 53-летнего собутыльника