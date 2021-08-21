64-летний водитель сбил двух женщин в Удмуртии

Вторая пострадавшая доставлена в медучреждение Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

21 августа, около 09:15 утра у поселка Дорожный (14 км Якшур-Бодьинского тракта) произошло ДТП. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД России по республике.

Водитель «Рено» ехал со стороны Ижевска и сбил двух женщин-пешеходов, которые переходили через дорогу. В результате наезда одна женщина скончалась на месте, вторую доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

В сообщении не уточняется, шли ли пешеходы по зебре Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Обстоятельства и причины устанавливаются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

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