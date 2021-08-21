Один человек пострадал в массовом ДТП в Ижевске

ДТП произошло на перекрестке Ленина - 40 лет Победы Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

19 августа на перекрестке улиц Ленина – 40 лет Победы столкнулись четыре машины, сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

33-летний водитель авто «Опель Мерива», согласно предварительным данным, при повороте налево не предоставил преимущества в движении и столкнулся со встречным «Сузуки Свифт». Затем «Опель» въехал в стоящие авто «Шкода Оставиа» и «Киа Рио».

В результате водитель «Сузуки» получил травмы.

«При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо», – напоминает Госавтоинспекция.

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