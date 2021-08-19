Наводнение в Краснодарском крае в августе 2021 года: как группу детей из Ижевска эвакуировали из лагеря на Азовском море

Фото: Юля Семакина

Сильные ливни и порывистый ветер захватили юг России на прошлой неделе. Непогода установилась из-за мезоциклона над Черным морем. По данным «Комсомольской правды» – Кубань» (18+), количество выпавших осадков в августе превысило норму в 3,5 раза, местами – в девять раз. Многие улицы затопило.

Жителей и туристов эвакуировали из особенно пострадавших районов. Среди них оказалась и группа детей из Ижевска, которая отдыхала в лагере на Азовском море.

«Комсомолка» узнала подробности происшествия.

СОЗДАВАЛИ АТМОСФЕРУ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Наших ребят сопровождали вожатые из ижевского отряда «Оранжевое настроение». Вместе они заехали в лагерь в конце июля – уже тогда погода была не идеальной, но это не мешало детям плавать в море, петь песни по вечерам и участвовать в мероприятиях. В общем, радоваться жизни.

09:00

Смена подходила к концу, когда пришла настоящая непогода. С утра пятницы, 13 августа, начал лить дождь, который быстро впитывался в пересушенную от жары землю. Прогулки отменили, все мероприятия перенесли в корпуса, а на улицу выходили только для того, чтобы добежать до столовой.

«Несмотря на то, что происходила такая ситуация, дети продолжали готовиться к мероприятиям. А вожатые должны были показывать сказки и тоже настраивались на них», – вспоминает вожатая Юлия Семакина.

16:00

Но к вечеру ситуация кардинально изменилась. С 16 часов вечера обычный дождь стал лить так интенсивно, что влага не успевала впитываться в землю. Вскоре море вышло за ограждения – полдник детям принесли в корпуса. При этом все сохраняли спокойствие.

«Несмотря ни на что, мы все-таки успели завершить смену», – уточняет Юлия.

17:00

Светлана Дубкова, еще одна вожатая ижевских ребят, рассказала, как вечером к ней подошел сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних (представители структуры всегда дежурят в детских лагерях), попросил собрать вещи и выводить детей в столовую.

«Быстро, с играми, часов в пять-шесть детей начали выводить в столовую. Говорили, что идем на ужин, но просили взять с собой самое необходимое. Дети понимали, что происходит чрезвычайная ситуация. Но на улицах еще было достаточно светло и не так страшно и жутко», – делится Светлана.

18:00

Ветер усиливался. Пока дети ужинали, в лагере отключился свет и не стало связи – оборвало провода. Было страшно, но вожатые старались поддерживать позитивный настрой у детей, будто все происходящее – одно большое приключение. Кто-то достал гитару, в помещении начали петь отрядные песни.

Девушка взяла гитару, дети начали петь вместе с ней Фото: скриншот с видео Даши Масловой

«Дети подхватили, и был такой душевный настрой, хотя и было очень темно», – вспоминает Светлана.

Вскоре ребят увезли в школу недалеко от лагеря на автобусах МЧС. Чуть позже туда же доставили их чемоданы со всеми вещами. Оттуда юных жителей Удмуртии увезли на вокзал и отправили домой на поезде.

«Педагогический отряд «Оранжевое Настроение» и ДОЛ «Лебяжий берег» приносит слова благодарности Администрации Славянского района, МБОУ СОШ № 23 имени кавалера ордена мужества Николая Константиновича Радькова и жителям поселка Целинный за предоставленные крышу над головой, одежду и воду, доброжелательное отношение и чуткость к детям оказавшихся в трудной ситуации», – написали вожатые 14 августа на странице Вожатского отряда «ВКонтакте».

Место, где разместили эвакуированных ребят Фото: https://vk.com/orangeray20

ДЕТИ НЕ ВЫХОДИЛИ НА СВЯЗЬ

Ижевчанин Эдуард рассказал, как эту ситуацию воспринимали родители. В лагерь уехали две его дочери 14 и 17 лет. Девочки были опытными путешественниками и с нетерпением ждали эту поездку.

Дочки регулярно выходили на связь со своими родителями, делились эмоциями и были в восторге от моря. К концу смены Эдуард заметил новости о затоплениях в Краснодарском крае. Отец заволновался и вечером 13 августа решил позвонить девочкам.

«В этот момент связь с детьми пропала. Мы не могли дозвониться ни до них, ни до лагеря, ни до кого. Мы очень переживали из-за неизвестности», – рассказывает Эдуард.

Ветер с корнем вырывал деревья Фото: Даша Маслова

Позднее дети вышли на связь и успокоили родных – с ними все хорошо, они в безопасности. Кончено, в самом лагере они были сильно напуганы: стихия бушевала, электричества не было, уровень воды достиг метра. Эдуард узнал, что спасатели отвезли девочек за 30 км от лагеря с вещами первой необходимости.

«Спасатели, вожатые сработали очень грамотно. Естественно, дети переволновались. Но я сам работаю в службе безопасности, поэтому дочери знают, как вести себя в таких ситуациях. Самое главное, что они живы и здоровы», – говорит их отец.

17 августа сестры были дома. Они живы и здоровы, вещи также не пострадали.

ОФИЦИАЛЬНО

В тот вечер из лагеря эвакуировали 989 человек. Среди них 32 ребенка и три сопровождающих из Ижевска. Все они были закреплены за группой от Дворца детского (юношеского) творчества. Сообщается, что в этом году группы от учреждения отдыхать на море не планируют.

Последствия непогоды Фото: Даша Маслова

Отметив, что это не первый потом этим летом на юге России. Так, в середине июня затопило Ялту – ижевчане поделились историей, как Крым пережил непогоду.

Затем произошел потоп в Краснодарском крае. Как сообщает «Комсомольская правда – Кубань» (18+), в начале июля сразу в шести муниципалитетах ввели режим ЧС, жителей региона эвакуировали.

Непогода была вызвана бушевавшим над Черным морем циклоном. Он больше не опасен, поэтому в ближайшее время обстановка на юге страны должна наладиться.

Грозы еще властвуют на этой территории Фото: Яндекс. Карты

По данным на 18 августа, дожди в районе Кубани продолжаются. Циклон повлиял на жизнь 33 населенных пунктов, в 11 действовал режим ЧС. Также затопило участок трассы Новороссийск – Керчь.

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