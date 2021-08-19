Погода 1 сентября 2021 в Ижевске: какой будет осень и когда придут морозы

Собрали мнения синоптиков, Яндекс.Погоды и Гисметео в одном месте
Фото: Архив «КП» в Ижевске
С середины мая жители Удмуртии читали предупреждения об аномально жаркой погоде. МЧС неустанно боролись с пожарами, а люди пытались охладиться у водоемов. В середине августа днем столбик термометра также не опускался ниже +30 °C. «Комсомолка» решила узнать, чего ждать от погоды в республике этой осенью.
КАКИМ БУДЕТ ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ИЖЕВСКЕ?
На торжественную линейку не лишним будет взять с собой зонтик
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Согласно данным Гисметео, погода 1 сентября в Ижевске ожидается не самой теплой: температура воздуха прогреется до +16 °C, небо будет переменно облачным, возможен дождь.
Яндекс.Погода дает более оптимистичный прогноз – день пройдет без осадков, температура составит +17 °C.
ЖДАТЬ ЛИ БАБЬЕГО ЛЕТА?
Ранняя осень может оказаться прохладнее обычного
Фото: Архив «КП» в Ижевске
По предварительным прогнозам синоптиков, бабьего лета в Ижевске не будет. Сотрудники гидрометцентра ФОБОС сходятся в едином мнении – в сентября будет похолодание, которое начнется уже в двадцатых числах августа.
Термометр в этот период покажет от +15 до +20 °C.
Специалисты уточнили, что осадков будет немного. Однако данные Гисметео и Яндекс.Погоды сейчас утверждают обратное: дожди могут зарядить с 14 сентября вплотную до 2 октября.
КОГДА ВЫПАДЕТ ПЕРВЫЙ СНЕГ?
Ветер не будет ломать зонты горожан – его скорость едва достигнет 4 м/с
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Гисметео и Яндекс.Погода прогнозируют дожди весь октябрь в Ижевске и всего один ясный день 19 числа. Температура воздуха будет не выше +8 °C.
В столице Удмуртии первые снежинки могут появиться в двадцатых числах октября, а ночной минус – 22 октября (обещают -2 °C).
А ПОЯВЯТСЯ ПЕРВЫЕ МОРОЗЫ?
Ожидается, что минусовая температура в Ижевске будет устойчивой с 7 ноября
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Начало ноября также обещает быть с осадками: 1 и 2 числа прогнозируют дождь, а уже с 4 ноября в Ижевске может появиться снег.
Днем в ноябре столбик термометра не поднимется выше -2 °C, а в самые холодные дни обещают до -6 °C. Ночью столбик термометра будет опускаться до -13 °C.
ЧТО ГОВОРЯТ НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ?
Говорят, что осенний иней – к сухой, солнечной погоде
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Мы также решили обратиться к народным приметам – вдруг сбудутся?
– Резко пожелтели листья на березе – морозы не за горами;
– Если в последнем месяце осени на небе мерцают звезды – скоро резко ухудшится погода и может усилиться ветер;
– В начале осени низкие облака – скоро начнутся холода и пойдут затяжные дожди.
– Осенью после заката на небе увидели большое белое облако – ждите ненастье, которое воцарится на несколько недель;
– Рано утром небо ясно и без облаков – ближайшие дни также будут ясными и сухими;
– Лето дождливое – к снежной зиме; лето сухое, жаркое – к малоснежной, морозной зиме.
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