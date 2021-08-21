Пожар на нефтяном месторождении ликвидирован в Удмуртии

К тушению пожара привлекались 46 человек и 23 единиц техники, в том числе от МЧС России 31 человек и 14 единиц техники Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В Сарапульском районе Удмуртии произошло возгорание на нефтяном месторождении. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, сообщение поступило сегодня, в 12:10 по местному времени от очевидца.

К месту были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова. Когда первое подразделение прибыло, горело уже 7 кубических метра нефти в одном резервуаре.

Специалисты не допустили распространение огня и в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание.

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