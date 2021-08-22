Рекорд суточной заболеваемости коронавирусом второй день обновляется в Удмуртии

На данный момент хотя бы один компонент вакцины против коронавируса получили более 320 тыс. жителей Удмуртии Фото: pixabay.com

По состоянию на утро 22 августа в Удмуртии зафиксировано 223 новых случая коронавирусной инфекции, об этом сообщает региональный оперштаб на официальной странице «ВКонтакте».

Отметим, что эта цифра вновь является рекордной – днем ранее в республике заболел 221 человек, что уже превысило максимальные значения этой зимы.

Диагноз подтвердился у 135 ижевчан, 15 жителей Якшур-Бодьинского района и 13 жителей Глазова. В Можге заболели девять жителей, в Воткинске и Шарканском районе – по семь, в Игринском районе – шестеро. По четыре новых случая в Балезинском и Киясовском районах, а также в Сарапуле. В Завьяловском, Малопургинском и Красногорском районах зарегистрировано по три случая, по два случая – в Воткинском и Увинском районах. В Камбарском, Каракулинском, Кезском, Можгинском, Юкаменском и Ярском районах по одному заболевшему.

Среди заболевших 29 детей, 35 человек старше 65 лет.

133 человека выздоровели.

К сожалению, 14 пациентов скончались – 10 женщин возрастом 48, 51, 56, 67, 71, 75, 80, 81, 84, 91 год и четверо мужчин возрастом 61, 62, 78, 83 года.

Всего на 22 авгцста в Удмуртии зарегистрировали 44 538 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из этого числа 36 362 пациента выздоровели и 1 452 скончались. В настоящее время 5 769 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 1 214 – в состоянии средней степени тяжести и 301 – в тяжелом состоянии.

Против коронавируса привит 326 791 житель Удмуртии, 274 872 человека уже получили второй компонент вакцины. 14 244 людям введена однокомпонентная вакцина Спутник Лайт.

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