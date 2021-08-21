«Лэнд Крузер» и «Дэу Джентра» попали в ДТП в Ленинском районе Ижевска

Фото: Ульяна Колмогорова
Сегодня вечером, 21 августа, на перекрестке улиц в Ленинском районе столкнулись два автомобиля. Информацию оперативно подтвердили в 1-м отделе УГИБДД МВД по республике.
Фото: Ульяна Колмогорова
Отмечается, что пострадавших нет. Согласно предварительным данным, «Лэнд Крузер» не пропустил вторую машину, которая двигалась по главной дороге.
«Дэу Джентра» довольно сильно пострадал
Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА
Оба водителя трезвы, сотрудники скорой осмотрели их – есть ссадины и ушибы. Никто из пешеходов не пострадал.
Фото: Ульяна Колмогорова
Перекресток считается опасным. Недавно на нем установили светофоры, но их еще не успели ввести в работу. Скоро они будут подключены.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Движение на дороге Сарапул – Каракулино в Удмуртии затруднено из-за пожара
- 100 человек и 30 единиц техники тушат пожар в Каракулинском районе Удмуртии
- 64-летний водитель сбил двух женщин в Удмуртии