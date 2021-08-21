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Общество21 августа 2021 18:38

«Лэнд Крузер» и «Дэу Джентра» попали в ДТП в Ленинском районе Ижевска

Они столкнулись на перекрестке Мужвайской и Баранова
Полина Андрианова
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Фото: Ульяна Колмогорова

Фото: Ульяна Колмогорова

Сегодня вечером, 21 августа, на перекрестке улиц в Ленинском районе столкнулись два автомобиля. Информацию оперативно подтвердили в 1-м отделе УГИБДД МВД по республике.

Фото: Ульяна Колмогорова

Фото: Ульяна Колмогорова

Отмечается, что пострадавших нет. Согласно предварительным данным, «Лэнд Крузер» не пропустил вторую машину, которая двигалась по главной дороге.

«Дэу Джентра» довольно сильно пострадал

«Дэу Джентра» довольно сильно пострадал

Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

Оба водителя трезвы, сотрудники скорой осмотрели их – есть ссадины и ушибы. Никто из пешеходов не пострадал.

Фото: Ульяна Колмогорова

Фото: Ульяна Колмогорова

Перекресток считается опасным. Недавно на нем установили светофоры, но их еще не успели ввести в работу. Скоро они будут подключены.

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