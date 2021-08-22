Из горящего 9-этажного дома в Ижевске эвакуировали 19 жильцов

Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

Из горящего 9-этажного дома на улице 9 Января в Ижевске пожарные эвакуировали 19 жильцов, в том числе четверых детей. Об этом сообщает на официальной странице «ВКонтакте» пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Напомним, возгорание произошло днем 22 августа, около 14:54. К моменту прибытия пожарных жильцы уже начали самостоятельно выходить из квартир. 50 человек покинули горящее здание сами, но многим потребовалась помощь, так как путь к спасению был заблокирован дымом. Звенья газодымозащитной службы организовали эвакуацию людей по лестничной клетке с помощью спецустройств масок «самоспасатель».

Пожар был ликвидирован в 16:58, в результате него оказались повреждены балконы с 5 по 9 этаж. Информация о пострадавших не поступала. Сейчас устанавливаются причины произошедшего.

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