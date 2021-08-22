Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+28°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия22 августа 2021 19:59

4-летний ребенок получил травму в результате обрушения части стены жилого дома

По данному факту возбуждено уголовное дело
Екатерина АРДАШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Обрушившаяся кирпичная кладка задела ребенка Фото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии

Обрушившаяся кирпичная кладка задела ребенка Фото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии

Уголовное дело возбуждено по факту травмирования ребенка в результате обрушения части стены одного из домов в Ижевске, об этом сообщает пресс-служба Следственного Управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, в воскресенье, 22 августа, около 18:00 произошло обрушение части кирпичной стены на восемнадцатом техническом этаже жилого дома на улице Грибоедова. Четырехлетний мальчик, находившийся в момент происшествия возле дома, получил травму. Ребенку оказана медицинская помощь.

Стена обрушилась на техническом этаже здания Фото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии

Стена обрушилась на техническом этаже здания Фото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии

В настоящее время на месте работают следователи, обстоятельств произошедшего устанавливаются.

Напомним, об обрушении во время усиления ветра стало известно из социальных сетей.

Рухнувший балкон в Ижевске: видео с камеры наблюдения
Кирпичи чудом не упали на девушку

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Из горящего 9-этажного дома в Ижевске эвакуировали 19 жильцов

- Частный детский сад в Ижевске оштрафовали за многочисленные нарушения