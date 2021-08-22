4-летний ребенок получил травму в результате обрушения части стены жилого дома

Обрушившаяся кирпичная кладка задела ребенка Фото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии

Уголовное дело возбуждено по факту травмирования ребенка в результате обрушения части стены одного из домов в Ижевске, об этом сообщает пресс-служба Следственного Управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, в воскресенье, 22 августа, около 18:00 произошло обрушение части кирпичной стены на восемнадцатом техническом этаже жилого дома на улице Грибоедова. Четырехлетний мальчик, находившийся в момент происшествия возле дома, получил травму. Ребенку оказана медицинская помощь.

Стена обрушилась на техническом этаже здания Фото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии

В настоящее время на месте работают следователи, обстоятельств произошедшего устанавливаются.

Напомним, об обрушении во время усиления ветра стало известно из социальных сетей.

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