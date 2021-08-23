Факт обрушения части стены на ребенка в Ижевске проверит прокуратура

Фото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии

Прокуратура Индустриального района столицы Удмуртии проводит проверку по факту травмирования малолетнего ребенка после обрушения части стены многоквартирного дома вечером 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

«Прокуратура выяснит обстоятельства происшествия, причины и условия, ему способствовавшие, проверит соблюдение застройщиком строительных норм и правил. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», - говорится в сообщении.

Напомним, по предварительным данным, 22 августа около 18:00 произошло обрушение части кирпичной стены на 18-м техническом этаже жилого дома по улице Грибоедова. Заходивший в этот момент в подъезд 4-летний мальчик получил травмы, ему была оказана помощь.

Ход и расследование уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

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