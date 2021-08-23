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Общество23 августа 2021 7:46

«Зенит-Ижевск» продлил серию поражений до 6 матчей

И по-прежнему на последнем месте в таблице
Дмитрий Коренев
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Фото: sports.ru

Фото: sports.ru

В субботу, 21 августа в Ижевске прошел матч очередного тура первенства России по футболу среди клубов ФНЛ II. Местный «Зенит» принимал «Урал-2».

Ижевчане даже смогли забить первыми – счет открыл Роман Симонов. Футболисты «Зенита» удерживали минимальное преимущество вплоть до 75 минуты, однако затем последовали дубль уральца Дениса Новикова и контрольный выстрел Ильи Быковского. Итог – поражение со счетом 1:3.

В 6 первых матчах нового сезона ФНЛ «Зенит-Ижевск» проиграл 6 раз, не набрал ни одного очка и находится на последнем месте в турнирной таблице.