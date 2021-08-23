Бывшего инспектора ДПС в Ижевске осудили за злоупотребление должностными полномочиями

Фото: Диля Ахмадишина

В столице Удмуртии за злоупотребление должностными полномочиями осудили бывшего старшего инспектора дорожно-патрульной службы ДПС ГИБДД МВД по региону. Как сообщает пресс-служба СКР по УР, бывший полицейский помог знакомому своего начальника избежать наказания за управление автомобилем без прав.

«Следствием и судом установлено, что 28 ноября 2019 года в вечернее время осужденный, занимавший должность старшего инспектора дорожно-патрульной службы ДПС ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, на улице Саввы Морозова в Ижевске остановил для проверки автомобиль. Выявив факт управления автомобилем водителем, не имеющим права управления транспортным средством, он из иной личной заинтересованности, зная, что водитель является знакомым его начальника, не принял мер к привлечению нарушителя к административной ответственности, тем самым незаконно освободив его от административного наказания», - говорится в сообщении.

Бывшему полицейскому дали год лишения свободы условно с испытательным сроком на 6 месяцев и запретом служить в органах полиции в течение одного года.

Как пояснили в пресс-службе УМВД по Удмуртии, данный факт был выявлен сотрудниками собственной безопасности ведомства. Сотрудник был уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.

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