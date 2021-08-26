Гороскоп на 27 августа для ижевчан: Тельцам не стоит долго сидеть на одном месте, а Девы могут резко сменить приоритеты

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ОВЕН

День довольно сбалансированный. Будут и победы, и поражения. Утром будет чуть больше первого, вечером – второго.

ТЕЛЕЦ

Звезды категорически не рекомендуют долго сидеть на одном месте. Идеальный день для дальней поездки.

БЛИЗНЕЦЫ

Хороший отдых вам точно не помешает. Велик риск профессионального выгорания.

РАК

Возможна резкая смена круга общения. Звезды рекомендуют не рубить с плеча и окончательно сжигать мосты.

ЛЕВ

Львов ожидает день, полный грусти и печали. Большую часть негативных мыслей вы сгенерируете буквально из воздуха.

ДЕВА

Отличный день для переосмысления жизненных ценностей и смены ориентиров. Не бойтесь меняться и менять мир вокруг себя.

ВЕСЫ

Сегодня звезды советуют уделить внимание какой-то одной проблеме и «добить» ее окончательно. Выберите самую непростую и дерзайте.

СКОРПИОН

Хороший день. Итогами большинства своих начинаний вы будете довольны.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам звезды советуют обратиться за помощью к родным и близким. В одиночку вы точно не справитесь.

КОЗЕРОГ

Звезды советуют поменьше думать и побольше действовать. В целом день неплохой.

ВОДОЛЕЙ

Тихий расслабленный денек без авралов на работе и конфликтов на личном фронте.

РЫБЫ

У Рыб весь день будет романтическое настроение, и к вечеру оно только усилится.

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