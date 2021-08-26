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Общество26 августа 2021 17:04

Из первых уст: чем может удивить новый театральный сезон в Ижевске

Поговорили в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск»
Источник:kp.ru
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Русский драматический театр Фото: архив КП

Русский драматический театр Фото: архив КП

В прямом эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» с помощником директора по специальным проектам Русского драматического театра Анной Никифоровой, режиссером Муниципального театра «Молодой человек» Андреем Опариным, директором Государственного театр кукол Игорем Мальцевым и директором Национального театра УР Андреем Ураськиным обсудили, какие новые спектакли представят ижевской публике театры города.

Подробнее – в нашем подкасте.

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