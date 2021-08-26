Два человека погибли из-за столкновения ВАЗа и «Рено» в Удмуртии

Погибшие родились в 1999 году

26 августа около 19 часов произошло смертельное ДТП на трассе Можга — Бемыж. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД России по Удмуртии.

По предварительным данным, мужчина 1960 года рождения за рулем Renault Duster не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем ВАЗ 2114, которым управляла девушка 2002 года рождения. ВАЗ съехал с дороги и опрокинулся.

В итоге погибли пассажиры ВАЗа — молодые люди 1999 года рождения. Оба водителя получили травмы различной степени тяжести.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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