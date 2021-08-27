Наркопритон организовали в одном из частных домов Ленинского района Ижевска

Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ленинском районе Ижевска ликвидировали наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии.

«Бизнес» организовали двое неработающих, ранее судимых жителя города 1978 и 1976 года рождения. В доме одного из мужчин жили наркозависимые. Там они изготовляли и употребляли «запрещенку». А еще в его дворе рос мак, содержащий наркотические вещества.

Когда полицейские проводили проверку, в доме обнаружили несколько человек в состоянии наркотического опьянения, а также вещества и посуду для кустарного изготовления опия. В отношении них составили протоколы по ст. 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача).

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Им грозит до шести лет лишения свободы.

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