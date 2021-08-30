Гороскоп на 31 августа для ижевчан: Львы будут чудовищно эффективны, а Скорпионы могут потерять деньги

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ОВЕН

Овнам стоит обратить внимание на ближайшее окружение – кажется, пора провести небольшую чистку.

ТЕЛЕЦ

Вам сегодня противопоказаны дальние поездки. В целом день будет неплохим.

БЛИЗНЕЦЫ

Тяжелый день, придется много работать, причем выхлоп от вашего труда будет минимальным. Однако стоит радоваться хотя бы такому выхлопу.

РАК

Довольно хороший день, особенно первая его половина. Вечером возможны небольшие локальные конфликты в семье.

ЛЕВ

Великолепный день. Львы и сами не сразу поймут, насколько они эффективны. Из минусов – разве что моральная усталость к концу дня.

ДЕВА

Девам звезды рекомендуют не бояться перемен. В любом случае, от вас уже мало что зависит.

ВЕСЫ

Не стоит делать резких движений. Сегодня в цене поступательное развитие.

СКОРПИОН

Довольно печальный день. Есть вероятность больших финансовых потерь. Будьте внимательны и сильно не расстраивайтесь.

СТРЕЛЕЦ

Все проблемы лучше решать самому. Помощь других – хорошая штука, но явно не сегодня.

КОЗЕРОГ

Постарайтесь больше двигаться. Звезды крайне не советуют сидеть дома. Вечер обещает быть просто великолепным.

ВОДОЛЕЙ

Вечером жизнь покажет вам, что утро было не таким уж тяжелым. Обратите внимание на свое здоровье.

РЫБЫ

Сегодня Рыбы – главные дипломаты и миротворцы. При их посредничестве могут разрешиться конфликты, из которых, казалось бы, давно уже нет выхода.

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