Новую школу в Вавожском районе Удмуртии возвели в рекордно короткие сроки

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов во время рабочей поездки в Вавожский район посетил новую школу в деревне Большое Волково. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, в 2016 году старое и небезопасное здание 1970 года постройки обследовали и пришли к выводу, что ремонтировать его не имеет смысла.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Я познакомился с жителями деревни во время одной из своих первых поездок по районам Удмуртии в 2017-м году. Мне сразу сказали, что строительство новой школы - одна из главных проблем района, и я заручился искать финансирование», - рассказал глава республики.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

По его словам, из резервного фонда Правительства России на строительство выделили 237 миллионов рублей. Школу возвели в рекордно короткие сроки.

«У нас практически не было другого выхода, потому что детям пришлось заниматься в приспособленном помещении сельского клуба на втором этаже. Строители выполнили все свои обязательства вовремя, и уже завтра новая современная школа примет своих первых учеников», - добавил Александр Бречалов.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Экскурсию для главы региона провела директор школы Валентина Матвеева. По ее словам, новое здание предоставляет все условия для комфортного обучения и воспитания детей. Школа оснащена в соответствии с целями и задачами национального проекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Так, мальчики могут воспользоваться столярными и слесарными станками и даже 3D-принтерами.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Уделено внимание и созданию доступной среды. В кабинетах установлено интерактивное оборудование, комплекты ГИА-лаборатории по физике и химии, а также образовательные модули для изучения робототехники. Также при школе построили современный спортивный зал и стадион с хоккейной и игровой площадками.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Отмечается, что в этом году школьников здесь начнут обучать по системной профориентации в аграрном направлении. Детей будут знакомить с сельскохозяйственными и инженерными специальностями.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

С сентября в республике откроются 3 новые школы. Напомним, 825 учеников примет ижевская школа на улице Ильфата Закирова. Также свои двери откроют начальная школа на 384 места в селе Селты и общеобразовательная школа на 500 мест в поселке Кез.

В Удмуртии продолжают строиться школа на улице Берша в Ижевске на 1224 ребенка, школы в Воткинске и деревне Пычанки в Завьяловском районе на 825 детей каждая, школа в селе Ягул на 500 мест, а также 15 новых детских садов.

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