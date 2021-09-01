Набор в скаутскую «Школу Акел» объявлен в Ижевске

Акела и скаут. Фото: vk.com/forestcatsudm

В Ижевске объявлен набор в «Школу Акел» от скаутского объединения «Лесные коты». В скаутинге Акелой принято называть любого взрослого (родителя, инструктора, волонтера, старшего скаута), который включен в занятия с младшими скаутами от 6 до 10 лет.

«Школа Акел – это шанс наполнить жизнь новыми красками и новым смыслом. Ведь скаутинг зажигает сердца мальчиков и девочек по всему миру. Скаутинг помогает почувствовать дух приключений и поверить в свои силы. Скаутинг учит детей настоящей дружбе, честности, искренности и добру. Мы постарались создать курс, к которому в любое время сможет подключиться любой взрослый из любого города Удмуртии и других регионов», – подчеркивают в скаутском объединении «Лесные коты».

Кому будет полезен этот курс?

– родителям скаутов – они смогут узнать больше о скаутинге и понять, чем занимаются их дети;

– педагогам – они окунутся в мир скаутинга и, возможно, начнут применять скаутские умения, знания, приемы в своей педагогической практике;

– взрослым, которые хотят стать наставниками младших скаутов, – курс покажет, с чего начать, и поможет во всем разобраться;

– опытным скаутским руководителям из Удмуртии и других регионов – они познакомятся с опытом скаутского объединения «Лесные коты» и, может быть, начнут применять что-то в своей практике.

Акелы наравне со скаутскими руководителями играют ключевую роль в работе с младшим скаутами. Фото: vk.com/forestcatsudm

Как записаться в «Школу Акел»?

Чтобы записаться в школу, нужно заполнить небольшую анкету по ссылке.

Участие в школе бесплатное и не накладывает на вас обязательств становиться Акелой. Теоретическая часть пройдет онлайн; во время практической части вы сможете принять участие в настоящих занятиях «Лесных котов».

Отметим, проект «Школа Акел» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

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