Карта распространения коронавируса на 2 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Фото: pixabay.com

На утро 2 сентября в Удмуртии заразились коронавирусом 228 человек. 14 человек скончались, 265 – выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск – 22 362 (+121 по отношению к утру 1 сентября)

Глазов – 2202 (+7)

Воткинск – 1994

Можга – 2495 (+16)

Сарапул – 1812 (+23)

Завьяловский район – 2224 (+2)

Алнашский район – 755

Балезинский район – 850

Вавожский район – 436

Воткинский район – 557

Глазовский район – 443 (+2)

Граховский район – 319

Дебесский район – 349

Игринский район – 1153 (+3)

Камбарский район – 468 (+3)

Каракулинский район – 267

Кезский район – 474

Кизнерский район – 463

Киясовский район – 363 (+8)

Красногорский район – 508 (+1)

Малопургинский район – 587

Можгинский район – 534

Сарапульский район – 540 (+6)

Селтинский район – 375 (+3)

Сюмсинский район – 536 (+6)

Увинский район – 1602 (+23)

Шарканский район – 762

Юкаменский район – 420 (+3)

Якшур-Бодьинский район – 614

Ярский район – 348 (+1)

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