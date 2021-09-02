Карта распространения коронавируса на 2 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Фото: pixabay.com
На утро 2 сентября в Удмуртии заразились коронавирусом 228 человек. 14 человек скончались, 265 – выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск – 22 362 (+121 по отношению к утру 1 сентября)
Глазов – 2202 (+7)
Воткинск – 1994
Можга – 2495 (+16)
Сарапул – 1812 (+23)
Завьяловский район – 2224 (+2)
Алнашский район – 755
Балезинский район – 850
Вавожский район – 436
Воткинский район – 557
Глазовский район – 443 (+2)
Граховский район – 319
Дебесский район – 349
Игринский район – 1153 (+3)
Камбарский район – 468 (+3)
Каракулинский район – 267
Кезский район – 474
Кизнерский район – 463
Киясовский район – 363 (+8)
Красногорский район – 508 (+1)
Малопургинский район – 587
Можгинский район – 534
Сарапульский район – 540 (+6)
Селтинский район – 375 (+3)
Сюмсинский район – 536 (+6)
Увинский район – 1602 (+23)
Шарканский район – 762
Юкаменский район – 420 (+3)
Якшур-Бодьинский район – 614
Ярский район – 348 (+1)
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