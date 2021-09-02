Гороскоп на 3 сентября для ижевчан: Близнецам стоит рискнуть, а Рыбам нельзя конфликтовать со второй половинкой

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ОВЕН

Довольно спокойный день без больших побед и чувствительных поражений.

ТЕЛЕЦ

Тельцы сегодня потеряют сильно больше, чем приобретут, особенно если будут двигаться наобум.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам звезды советуют чаще идти на риск. Вам стоит быть смелее.

РАК

Первая половина дня будет удачной, а вот после обеда возможны крупные провалы, особенно в профессиональной деятельности.

ЛЕВ

У Львов все будет валиться из рук, особенно в первой половине дня. Попросите помощи у коллег – они не откажут.

ДЕВА

Прекрасный день. Вы источаете уверенность и позитив, у вас все получается. Вечером возможна встреча с человеком, который давно пропал с ваших радаров.

ВЕСЫ

Не рекомендуется спорить с начальством – в долгосрочной перспективе это может иметь печальные последствия.

СКОРПИОН

Звезды предостерегают Скорпионов от поспешных выводов, особенно если это касается человека, которого вы видите впервые.

СТРЕЛЕЦ

К вечеру может сложиться впечатление, что мир к вам чудовищно несправедлив. Не волнуйтесь – черная полоса скоро закончится.

КОЗЕРОГ

Следует с осторожностью отнестись к любым вопросам, касающимся денег.

ВОДОЛЕЙ

У Водолеев появится шанс кардинально изменить свою жизнь. Звезды, однако, советуют все обдумать.

РЫБЫ

Рыб ждет довольно размеренный день. Звезды советуют воздержаться от любых конфликтов со второй половинкой.

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