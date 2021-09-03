Карта распространения коронавируса 3 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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На утро 3 сентября в Удмуртии заразились коронавирусом 227 человек. 15 человек скончались, 180 – выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск – 22 484 (+122 по отношению к утру 2 сентября)
Глазов – 2 223 (+21)
Воткинск – 2 009 (+15)
Можга – 2 504 (+9)
Сарапул – 1 812
Завьяловский район – 2 226 (+2)
Алнашский район – 758 (+3)
Балезинский район – 850
Вавожский район – 441 (+5)
Воткинский район – 560 (+3)
Глазовский район – 444 (+1)
Граховский район – 324 (+5)
Дебесский район – 349
Игринский район – 1 157 (+4)
Камбарский район – 468
Каракулинский район – 275 (+8)
Кезский район – 476 (+2)
Кизнерский район – 464 (+1)
Киясовский район – 364 (+1)
Красногорский район – 508
Малопургинский район – 587
Можгинский район – 542 (+8)
Сарапульский район – 540
Селтинский район – 377 (+2)
Сюмсинский район – 537 (+1)
Увинский район – 1 609 (+7)
Шарканский район – 763 (+1)
Юкаменский район – 424 (+4)
Якшур-Бодьинский район – 614
Ярский район – 350 (+2)
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