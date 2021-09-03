Карта распространения коронавируса 3 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Фото: pixabay.com

На утро 3 сентября в Удмуртии заразились коронавирусом 227 человек. 15 человек скончались, 180 – выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск – 22 484 (+122 по отношению к утру 2 сентября)

Глазов – 2 223 (+21)

Воткинск – 2 009 (+15)

Можга – 2 504 (+9)

Сарапул – 1 812

Завьяловский район – 2 226 (+2)

Алнашский район – 758 (+3)

Балезинский район – 850

Вавожский район – 441 (+5)

Воткинский район – 560 (+3)

Глазовский район – 444 (+1)

Граховский район – 324 (+5)

Дебесский район – 349

Игринский район – 1 157 (+4)

Камбарский район – 468

Каракулинский район – 275 (+8)

Кезский район – 476 (+2)

Кизнерский район – 464 (+1)

Киясовский район – 364 (+1)

Красногорский район – 508

Малопургинский район – 587

Можгинский район – 542 (+8)

Сарапульский район – 540

Селтинский район – 377 (+2)

Сюмсинский район – 537 (+1)

Увинский район – 1 609 (+7)

Шарканский район – 763 (+1)

Юкаменский район – 424 (+4)

Якшур-Бодьинский район – 614

Ярский район – 350 (+2)

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

ГУП ТПО ЖКХ Удмуртии реорганизовали

Новый детский сад появился на улице Берша в Ижевске