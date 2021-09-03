ГУП ТПО ЖКХ Удмуртии реорганизовали

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Государственное предприятие «Территориальное производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики» (ТПО ЖКХ УР) реорганизовали в акционерное общество «Республиканская строительная компания». Об этом сообщил «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на базу данных «Спарк-Интерфакс».

«100% акций компаний принадлежат минимуществу Удмуртии. Возглавляет предприятие по-прежнему Евгений Родичкин. Уставный капитал на 31 августа 2021 года увеличен до 215,8 млн руб., в 2012 году он составлял 50 млн руб», - говорится в сообщении.

Отмечается, что основным видом деятельности АО РСК будет строительство жилых и нежилых зданий – фактически предприятие выступает в качестве подрядчика при строительстве и ремонте различных объектов по заказам Минздрава Удмуртии и муниципалитетов.

Напомним, бывшего директора ТПО ЖКХ УР Иван Ястреба задержали в ноябре 2020 года по подозрению в получении взяток и мошенничестве. В конце августа известно, что бывший чиновник признал вину.

«Подробности дела пока неизвестны, однако ранее источник сообщал, что оно может быть связано с выполнением подрядов по ФАП», - пишет «Коммерсантъ». Напомним, в конце 2020 года Александр Бречалов отчитался об ошибках при вводе в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов.

В конце ноября 2020 года сообщалось о намерении отдать предприятие в частные руки.

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